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Elazığ’da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 23:55
  • Giriş: 15.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 16.10.2024 00:14
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 3 yaralı


Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 28 EA 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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