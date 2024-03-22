Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HC 2502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.