Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kovancılar Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.