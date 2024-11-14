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Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2024 17:01
  • Giriş: 14.11.2024 17:01
  • Güncelleme: 14.11.2024 17:01
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı’nda bulunan üst geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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