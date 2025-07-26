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Elazığ’da otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 20:06
  • Giriş: 26.07.2025 20:06
  • Güncelleme: 26.07.2025 20:06
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Elazığ’da virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden ilçesi Tekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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