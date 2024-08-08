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Elazığ’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 15:34
  • Giriş: 08.08.2024 15:34
  • Güncelleme: 08.08.2024 15:34
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Elazığ’da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş’tan Mersin istikametine gitmekte olan otomobil, seyir halinde iken yolda lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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