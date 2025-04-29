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Elazığ’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.04.2025 12:00
  • Giriş: 29.04.2025 12:00
  • Güncelleme: 29.04.2025 12:00
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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