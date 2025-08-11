Elazığ’da otomobil takla attı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, merkeze bağlı İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DDA 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedbir amaçlı kontrol edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.