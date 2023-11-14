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Elazığ’da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2023 16:21
  • Giriş: 14.11.2023 16:21
  • Güncelleme: 14.11.2023 16:21
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ’da kaldırıma çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak ters döndü.

Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. 

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