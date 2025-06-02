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Elazığ’da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.06.2025 22:46
  • Giriş: 02.06.2025 22:46
  • Güncelleme: 02.06.2025 22:46
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak ters döndü. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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