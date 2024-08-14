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Elazığ’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Elazığ’da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 20:34
  • Giriş: 14.08.2024 20:34
  • Güncelleme: 14.08.2024 20:34
Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı


Kaza, merkeze bağlı Alayaprak köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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