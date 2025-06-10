Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
Kaynak: DHA
ELAZIĞ’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.
Kaza, Doğukent Mahallesi, Bahattin Öğel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 MFS 23 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)