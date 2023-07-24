Elazığ’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil, kavşakta 23 AEB 046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI