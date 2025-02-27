Elazığ’da otomobiller çapıştı: 5 yaralı

Elazığ’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. H.Ş.S. yönetimindeki 23 BZ 008 plakalı otomobil, E.C.’nin kullandığı 12 TOG 023 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.