Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da otomobiller çapıştı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.02.2025 10:40
  • Giriş: 27.02.2025 10:40
  • Güncelleme: 27.02.2025 10:40
Kaynak: DHA
Elazığ’da otomobiller çapıştı: 5 yaralı

Elazığ’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. H.Ş.S. yönetimindeki 23 BZ 008 plakalı otomobil, E.C.’nin kullandığı 12 TOG 023 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol