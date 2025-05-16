Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Tofaş kavşağında meydana geldi. Y.E.T idaresindeki 23 EB 571 plakalı otomobil ile E.C idaresindeki 23 BR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Y.E.T. yaralanırken, kullandığı otomobil takla atarak ters döndü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.