Elazığ’da otomobiller çarpıştı, faciadan dönüldü

Elazığ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralanırken, araçlardan biri önce park halindeki başka araca, ardından da bir kafeye daldı. Olay anında kafede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.G. idaresindeki 33 AFH 143 plakalı otomobil ile M.C. idaresindeki 23 ES 456 plakalı ciple çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, cip önce park halindeki bir otomobile, ardından da kafenin içerisine daldı. Kazada kafe içerisinde şans eseri vatandaşların olmaması da büyük bir facianın önüne geçti. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda ve işletmede büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.