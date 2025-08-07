Elazığ’da park halinde araçlara çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 07.08.2025 12:56
  • Giriş: 07.08.2025 12:56
  • Güncelleme: 07.08.2025 12:56
Kaynak: İHA
Elazığ’da park halindeki araçlara çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akçakiraz Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

