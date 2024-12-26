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Elazığ’da park halindeki araç alev topuna döndü

Elazığ’da park halindeyken bir anda yanan araç alev topuna dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 23:35
  • Giriş: 26.12.2024 23:35
  • Güncelleme: 26.12.2024 23:35
Kaynak: İHA
Elazığ’da park halindeki araç alev topuna döndü


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bir anda yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Alevleri gören, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, çıkan yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.

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