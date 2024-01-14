Elazığ’da park halindeki araç yandı

Elazığ’da park halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.



Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 23 AAD 878 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.