Elazığ’da park halindeki araç yandı

Elazığ’da park halindeyken bir anda motor kısmından alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç park halindeyken motor kısmından bir anda yanmaya başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı.