Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyübi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki pikap ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.