Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu
Kaynak: İHA
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ile 1 adet tüfek ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.