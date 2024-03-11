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Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 12:58
  • Giriş: 11.03.2024 12:58
  • Güncelleme: 11.03.2024 12:58
Kaynak: İHA
Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. 
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

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