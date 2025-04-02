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Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 18:23
  • Giriş: 02.04.2025 18:23
  • Güncelleme: 02.04.2025 18:23
Kaynak: DHA
Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

ELAZIĞ'da etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkartıp, yürümek zorunda kaldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)

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