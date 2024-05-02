Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Elazığ’da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kentteki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Valilikten, yapılan açıklamada da, “Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.