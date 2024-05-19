Elazığ’da şampiyonluk maçı sonrası kavga çıktı

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Finali’nde Karakoçan 1985 ile Sürsürüspor arasında oynanan maçın sonunda kavga çıktı.

Elazığ 1. Amatör Küme Play-Off Finali’nde Sürsürüspor ile Karakoçan 1985 karşı karşıya geldi. Doğukent Stadı’nda oynanan ve Elazığ Bölgesi BAL Hakemi Turan Çakıl’ın yönettiği maçı Sürsürüspor 2-1 kazandı.

Maç sonu futbolcular arasında kavga çıkarken, Karakoçan 1985 futbolcuları maçın hakemi Turan Çakıl’a saldırdı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar kısa sürede yatıştırıldı.