Elazığ’da ’sarı benekli semender’ görüldü

Elazığ’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semenderler dere içerisinde görüntülendi.

Elazığ’ı Sivrice ilçesi Alıncık köyündeki derede, habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semenderler görüntülendi.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.