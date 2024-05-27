Elazığ’da sepetli motor devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sepetli motor devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.