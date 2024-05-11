Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Elazığ’da seyir halindeki otomobilde motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, cadde ortasında durdurarak araçtan inerken, yangına ilk müdahale cadde üzerindeki esnaftan geldi. İlk müdahalelerin ardından durum, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araçta hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.