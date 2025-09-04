Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde, sürücüsü öğrenilemeyen 44 AHT 314 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.