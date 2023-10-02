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Elazığ’da seyir halindeki otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 10:21
  • Giriş: 02.10.2023 10:21
  • Güncelleme: 02.10.2023 10:22
Kaynak: İHA
Elazığ’da seyir halindeki otomobil yandı

Elazığ’da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Mimar Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, bir anda yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. 

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