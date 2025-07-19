Elazığ’da sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, caddeler boş kaldı

Elazığ’da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Sıcaklar nedeni ile kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ’da termometreler 40 dereceye yaklaşırken, evlerinde bunalan vatandaşlar dışarıda gölgelik aramaya başladı. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Genel itibari ile serin bir havanın hakim olduğu kentte sıcaklığı gören vatandaşlar gölgelik alan ve Hazar Gölü kıyısına koştu.

Öte yandan sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5-12 derece arasında artacağı öngörülüyor.