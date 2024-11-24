Elazığ’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve fırtına ağaçları devirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ için yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası, kent genelinde rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Meydana gelen aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle Çayda Çırağı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki ağaç devrildi.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede çok sayıda ağacın zarar gördüğü ifade edildi.