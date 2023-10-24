Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kuvat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ile K.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheli, silahla K.D’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.