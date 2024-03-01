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Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 13:28
  • Giriş: 01.03.2024 13:28
  • Güncelleme: 01.03.2024 13:28
Kaynak: İHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen M.S.Ç. ile E.B. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle E.B. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı M.S.Ç.’yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumu gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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