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Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 11:11
  • Giriş: 07.09.2024 11:11
  • Güncelleme: 07.09.2024 11:11
Kaynak: İHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı


Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği tespit edilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisini vurarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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