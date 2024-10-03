Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen bir grup, yolda husumetlileri Z.P.’yi gördü. Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Z.P. yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bir evin penceresine ve bir pikabın camına isabet etti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.