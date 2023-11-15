Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ’da bir şahıs, bahçede uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Uslu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede oturan E.K., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şahıs olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.