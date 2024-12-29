Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor
Kaynak: İHA
Elazığ’da dün gece başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ederken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düşmesiyle birlikte şehrin farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı.
Sabah itibariyle de etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Adeta göz gözü görmezken yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.