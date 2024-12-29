Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 29.12.2024 10:43
  • Giriş: 29.12.2024 10:43
  • Güncelleme: 29.12.2024 10:43
Kaynak: İHA
Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor

Elazığ’da dün gece başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ederken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düşmesiyle birlikte şehrin farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı.

Sabah itibariyle de etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Adeta göz gözü görmezken yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

BirGün'e Abone Ol