Elazığ’da soğuk hava etkili oldu, süs havuzu buz tuttu

Elazığ’da sıcaklıkların eksilere düşmesi ile kent genelindeki süs havuzları buzla kaplandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte soğuk hava ve don etkili oldu. Sıcaklıkların eksilere düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkilerken kent genelindeki süs havuzları buzla kaplandı. Vatandaşlar don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Soğukluktan etkilenen vatandaş Efe Kılıç, "Türkiye genelinde ciddi bir soğuk artışı var. Kar yağışları yoğunluğunu oldukça arttırdı. Bizim şehrimizde ise, Kültür Park’ ta bulunan süs havuzları da buz tuttu. Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkin durumda, hava da şu an çok soğuk" dedi.