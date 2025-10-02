Elazığ’da Sözcü gazetesi muhabirine yumruklu saldırı

Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş, dün takip ettiği Elazığ Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının ardından kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi tarafından fiziki saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan Demirdaş, polis merkezine giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Daha önce tehditler aldığını söyleyen Demirdaş, “Ben gerçekleri yazmaya ve söylemeye devam edeceğim. Benim başıma daha önce silahta dayamışlardı ama ben gerçekleri söylemekten ve yazmaktan vazgeçmedim. Yine vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

GGC’DEN SALDIRAYA TEPKİ

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), üyeleri Evren Demirdaş’a yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

“Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) üyesi ve Sözcü Gazetesi Elazığ Temsilcisi Evren Demirdaş, dün akşam saatlerinde belediye meclis toplantısını takip ettikten sonra belediye çıkışında üç kişinin saldırısına uğramıştır. Daha önce de çeşitli tehditlere maruz kalan meslektaşımız, bu saldırı sonucu burnu kırılarak yaralanmıştır. Bu menfur saldırı yalnızca bir gazeteciye yönelik şiddet değildir; aynı zamanda toplumun doğru ve tarafsız habere ulaşma hakkına, ifade ve basın özgürlüğüne yönelmiş doğrudan bir tehdittir. Gazeteciler, kamu adına görev yapmaktadır. Onlara yöneltilen her türlü tehdit, baskı ve saldırı, aslında demokrasinin temel direklerinden biri olan özgür basını hedef almaktadır. Yetkilileri, gazetecilerin güvenliğini sağlama konusunda daha etkin önlemler almaya ve faillerin hak ettikleri cezaları almaları için kararlılıkla hareket etmeye çağırıyoruz. Gazetecilik suç değildir, susturulamaz” denildi.