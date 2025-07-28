Elazığ’da sulama havuzuna giren kadın ve erkek ölü bulundu

Elazığ’da üzüm bağlarının sulandığı havuza giren 2 kişi, sabah saatlerinde boğulmuş halde bulundu.

Olay, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Görhan G. (51) ve Filiz D. (52) serinlemek amacıyla sulama havuzuna girdi. Sabah saatlerinde bağları kontrol etmeye gelen bir işçi, havuzda hareketsiz 2 kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Görhan G. ve Filiz D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahısların cansız bedenleri otopsi yapılmak için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.