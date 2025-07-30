Elazığ’da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Elazığ’da termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Aşırı sıcakların özellikle risk grubundaki bireyler için tehlikeli olduğunu belirten Uzm. Dr. İsa Altın, vatandaşların bol sıvı tüketmesini ve güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamasını önerdi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Elazığ’da da etkisini sürdürüyor. Bugün ölçülen 43 derece ile 20 Temmuz 2021’de kaydedilen 42.04 derecelik sıcaklık rekorunun kırıldığı Elazığ, Cumhuriyet tarihinin en sıcak gününü yaşadı. Kent merkezinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere yönelirken, bazı vatandaşlar cami avlularında uzanarak serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini dile getiren esnaf Ali Gerçek, "Türkiye’de sıcaklık rekorları kırılıyor. Elazığ da 43 dereceyi gördü ama biz burada 80 dereceyi yaşıyoruz. Havalar çok sıcak" dedi.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerine karşı vatandaşları uyaran Mediline Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın ise, "Bilindiği üzere tüm dünyada, özellikle de kuzey yarım kürede ve ülkemizde sıcaklık rekorları kırılıyor. Bu sıcaklığa bağlı olarak çok fazla miktarda sıcak çarpması vakaları oluyor. Bu vaka artışlarından dolayı uyarı mesajı vermek istedik. Özellikle uzun süre güneşin altında kalan insanlarda vücut ısısının yükselmesi ve vücudun kendini soğutamaması sonucu sıcak çarpması olur. Sıcak çarpması, hayati tehlike arz eden bir durumdur. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar ve gebeler çok daha dikkat etmesi gerekmektedir. Saat 11.00 ile 16.00 arasında çok gerekmedikçe güneşin altında durmayınız ve çalışmayın. Sıcak çarpması ilk olarak halsizlik, görme bulanıklığı, bulantı, kuru cilt ve ateş yükselmesi olarak başlar, son evresi ise bayılmadır. Özellikle bayılma olduğunda direkt 112’ye haber verilmesi gerekir. Öncesinde eğer sıcak çarpması olarak düşünülüyorsa elbiseler çıkarılıp soğuk suyla yıkamak ve gölgede durmak gerekmektedir. En önemlisi bol su içmektir. Su tüketmek çok önemli. Çünkü sıcak havalarda insanın ter miktarı yaklaşık olarak 10 kat artıyor. 5 litreye yakın terleyebiliyoruz. Sıvı eksiği olmaması için muhakkak su içmek gerekiyor" diye konuştu.