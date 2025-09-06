Elazığ’da tır alevlere teslim oldu

Elazığ’da seyir halindeki tırın kupası, alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü, tırı sağa çekerek araçtan indi. Tırın kupa kısmı kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, tır kullanılmaz hale geldi.