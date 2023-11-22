Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GE 606 plakalı otomobil ile 06 DDP 902 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.