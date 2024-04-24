Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Bölge 11. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HP 363 plakalı hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.