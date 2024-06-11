Elazığ’da trafik kazası : 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Malatya Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, moto-kuryenin kullandığı motorsiklet, hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada moto-kurye yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.