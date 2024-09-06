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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 22:56
  • Giriş: 06.09.2024 22:56
  • Güncelleme: 06.09.2024 22:57
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADK 526 plakalı otomobil ile 23 LT 909 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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