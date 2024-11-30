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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 13:47
  • Giriş: 30.11.2024 13:47
  • Güncelleme: 30.11.2024 13:47
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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