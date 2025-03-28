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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.03.2025 13:46
  • Giriş: 28.03.2025 13:46
  • Güncelleme: 28.03.2025 13:47
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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