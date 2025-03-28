Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.