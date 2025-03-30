Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Kovancılar İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.